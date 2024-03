Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 35-Jähriger übernachtet im Fitnessstudio

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (26. März) verschaffte sich ein 35-Jähriger aus Bonn im Zeitraum von 1 Uhr bis 6 Uhr Zugang zu einem Fitnessstudio in der Albert-Latz-Straße in Euskirchen.

Hierzu hebelte der Mann eine rückwärtig gelegene Tür auf und gelangte so in einen Kursraum.

In dem Raum verweilte der 35-Jährige über Nacht.

Gegen 6 Uhr wurde der Mann von einer Mitarbeiterin vorgefunden.

Der 35-Jährige lag in dem Kursraum schlafend auf gestapelten Matten.

Aus dem Fitnessstudio wurden keine Gegenstände entwendet, jedoch hinterließ der Mann noch im Kursraum sein "Geschäft".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell