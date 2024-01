Dundenheim (ots) - Als der Besitzer eines in der Langemattstraße parkenden BMW am Samstag gegen 9 Uhr an sein Auto kam, erwartete ihn kein erfreulicher Anblick: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer soll mutmaßlich in den Morgenstunden zwischen 4 Uhr und 9 Uhr den abgestellten Wagen gerammt haben, sodass ein Schaden von schätzungsweise 20.000 Euro entstand. Karosserie und Stoßstangen wurden dabei deformiert und ...

