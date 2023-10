Polizei Bielefeld

POL-BI: Ermittlungserfolg bei Raubserie

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Herford- Löhne-

Nach vier Tankstellenüberfällen in Bielefeld und Herford, und einem Raubüberfall auf eine Gaststätte zwischen Donnerstag, 14.09.2023, und Montag, 02.10.2023, wurde nun ein Tatverdächtiger festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld und der Polizei Herford erkannten im Rahmen der Ermittlungen zu fünf Raubüberfällen in Bielefeld, Herford und Löhne aufgrund des Modus Operandi Tatzusammenhänge zwischen den Taten in Herford und Bielefeld.

Der erste Raubüberfall soll sich in der Nacht von Donnerstag,14.09.2023, auf Freitag auf eine Tankstelle an der Herforder Straße Höhe Braker Straße ereignet haben. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5604174

Bei dem zweiten Überfall habe ein mit einem Messer bewaffneter Täter am Montagabend, 18.09.2023, eine Tankstelle an der Heeper Straße ausgeraubt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5606445

Montagabend, 23.09.2023, se es schließlich zu einem dritten Raub in eine Tankstelle an der Lübbecker Straße in Löhne gekommen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5610698

Anschließend soll ein Täter Donnerstagnacht, 28.09.2023, mit einem Messer eine Tankstelle an der Mindener Straße in Herford ausgeraubt haben.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5614896

Der letzte Raub habe in den frühen Stunden des Montages, 02.10.2023, stattgefunden. Der Täter soll gegen 02:00 Uhr einen Gasthof an der Vogteistraße in Bielefeld betreten und den Angestellten mit einem Messer bedroht haben. Mit erbeutetem Geld und einem Handy soll dem Täter anschließend die Flucht gelungen sein.

Im Rahmen einer Fahndung zu einem Einbruch in Bielefeld kontrollierten Streifenbeamte am Dienstag, 03.10.2023, einen Audi A4, welcher nicht mehr zum Straßenverkehr zugelassen war. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt. In dem PKW wurden schließlich auch Gegenstände aufgefunden, die einen Zusammenhang zu Raubstraftaten vermuten ließen.

Bei den weiteren Ermittlungen der Kriminalbeamten des zuständigen Kriminalkommissariats ergab sich aufgrund der in dem Fahrzeug aufgefundenen Gegenständen gegen einen polizeibekannten 23-jährigen Insassen des Fahrzeugs der Verdacht, Täter der vorgenannten Raubserie zu sein. Kriminalbeamte durchsuchten seinen derzeitigen Aufenthaltsort und fanden dabei weitere Beweismittel, die den Verdacht erhärteten. Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am Samstag, 07.10.2023, einem Richter des Amtsgerichtes Bielefeld vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

