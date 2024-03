Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unbekannter begeht Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt]

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am 01.03.2024 zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr gegen einen Pkw, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Freiburger Straße geparkt war. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

