POL-WOB: Gestohlener VW Polo gefunden - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Heinrich-Kremp-Straße 17.04.2024, 14.10 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochnachmittag in der Heinrich-Kremp-Straße durch einen Trick Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame und entwendeten einen höheren Bargeldbetrag. Am frühen Mittwochnachmittag klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür der Seniorin. Ein Mann erklärte der älteren Dame, dass in der Nähe ...

mehr