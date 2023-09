POL-BOR: Bocholt - Täter flüchten über Zaun

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Siemensstraße; Tatzeit: 24.09.2023, 02.40 Uhr; In der Nacht zum Sonntag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Firma an der Siemensstraße ein. Dabei lösten sie gegen 02.40 Uhr einen Alarm aus. Durchwühlte Schränke zeugten vom Vorhaben der Täter. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh) Kontakt für ...

