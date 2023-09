POL-BOR: Bocholt - Firmeneinbruch auf der Siemensstraße

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Laubstiege 19; Tatzeit: zwischen 21.09.2023, 21.05 Uhr, und 22.09.2023, 07.30 Uhr; Versucht, gewaltsam in ein Gebäude an der Laubstiege einzudringen, haben Unbekannte in Gronau. Dazu verschafften sich die Täter zwischen Donnerstag, 21.05 Uhr, und Freitag, 07.30 Uhr, zunächst Zugang auf das Gelände an der Laubstiege. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db) Kontakt ...

