POL-WOB: Verkehrsunfall mit Quad in Grasleben

Helmstedt (ots)

Grasleben, Walbecker Straße/Bahnhofstraße, 19.04.2024, 10:45 Uhr

Die Kontrolle über ihr Quad verlor eine 74-Jährige am Vormittag des 19.04.2024. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Fahrzeugführerin die Walbecker Straße in Richtung der Bahnhofstraße in Grasleben. Im Einmündungsbereich verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Quad mit der Folge, dass das Quad zur Seite kippte und die 74-Jährige darunter einklemmte. Mit Hilfe von Ersthelfern und der Feuerwehr Grasleben konnte die eingeklemmte Frau geborgen und anschließend dem Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung übergeben werden. Die 74-Jährige wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Helmstedt zur weiteren medizinischen Versorgung überführt.

