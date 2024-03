Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekanntes Trio versucht Kinder auszurauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Drei Unbekannte, mutmaßlich Jugendliche, haben am Freitagnachmittag (22.03.2024) am Bahnhof Zuffenhausen drei Kinder im Alter von 12, 13 und 13 Jahren bedroht und Geld gefordert. Die drei Kinder waren gegen 13.20 Uhr vom Busbahnhof zu den Gleisen unterwegs, als sie auf die Tatverdächtigen trafen. Einer der Unbekannten hatte dabei ein Messer in der Hand und forderte Bargeld. Nachdem die Kinder nicht darauf eingingen und weiterliefen, drückte einer der Täter einen 13-Jährigen an eine Wand und forderte dessen Mobiltelefon. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Eine Fahndung der alarmierten Beamten verlief ohne Ergebnis. Zwei der Täter sollen zirka 14 bis 16 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß, ein weiterer rund 12 bis 16 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß sein. Einer hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare und trug eine schwarze Baseballkappe sowie ein Trikot des Fußballvereins Paris St. Germain und eine Jeanshose. Ein zweiter trug eine schwarze Jogginghose mit Knöpfen an der Seite, einen zweifarbigen Pullover der Marke Lacoste, oben hell und unten dunkel. Der dritte hatte lockige schwarze Haare und trug ein blauweißes Trikot. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

