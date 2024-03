Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bargeld aus der Hand gerissen und anschließend geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter soll in der Nacht zum Sonntag (24.03.2024) einem 21 Jahre alten Mann Bargeld gestohlen und ihn geschlagen haben. Der 21-Jährige befand sich gegen 00.45 Uhr an der Hauptstätter Straße auf Höhe der Hausnummer 40 vor einem Club, als ihn der Unbekannte ansprach und um Zehn Euro bat. Daraufhin holte der 21-Jährige einen 20 Euro Schein aus seinem Geldbeutel. Der Unbekannte entriss ihm diesen und versuchte zu flüchten. Der 21 Jahre alte Mann hielt den Unbekannten fest, woraufhin dieser dem 21-Jährigen einen Schlag ins Gesicht versetzte und ihn leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Dieb in Richtung Joseph-Hirn-Platz. Der Unbekannte war etwa 180 Zentimeter groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und war korpulent. Er trug eine rote Jacke und eine rote Schildmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

