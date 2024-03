Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (24.03.2024) eine 16 Jahre alte Heranwachsende vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, in einem Parkhaus an der Kronenstraße einen 27-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben. Die beiden lernten sich im Laufe des Samstagabends (23.03.2024) kennen und gingen gegen 02.15 Uhr zusammen in das Parkhaus, um sich zu unterhalten. Als die 16-Jährige sah, dass der Mann Bargeld dabei hatte, forderte sie dessen Herausgabe unter Vorhalt eines Messers. Der 27-Jährige weigerte sich, ihr das Geld zu geben und fixierte die junge Frau bis zum Eintreffen der Polizei am Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Polizeibeamte nahmen die Frau kurz darauf vorläufig fest und setzten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

