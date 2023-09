Polizei Mettmann

POL-ME: BMW vom Fahrbahnrand entwendet - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2309117

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 27. September 2023, entwendeten bisher unbekannte Täter einen silberfarbenen 1er BMW in Erkrath. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Dienstagabend, 26. September 2023, stellte der Fahrer eines silberfarbenen 1er BMW sein Fahrzeug gegen 23:15 Uhr am Fahrbahnrand der Gretenberger Straße, in Höhe der Hausnummer 5, ab. Am nächsten Morgen, gegen 6:30 Uhr, stellte er den Diebstahl fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Wie der 12 Jahre alte BMW mit einer Städtekennung für die Stadt Schweinfurt (SW-) gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des Fahrzeugs wird mit ungefähr 7.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Erkrather Polizei keine konkreten Hinweise auf die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen BMW vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten silberfarbenen 1er BMW, nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

