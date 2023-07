POL-FR: Landkreise Waldshut und Lörrach: Motorrad- und PKW-Kontrollen am Wochenende im Südschwarzwald

Freiburg (ots) - Eine 64-jährige Frau befuhr mit ihrem Smart am Freitag, 30.06.2023, gegen 17.25 Uhr, die Landstraße 139 von Wieslet kommend in Richtung Tegernau, als sie in einer langgezogenen Linkskurve an den rechten Bordstein kam und im weiteren Verlauf ein paar Meter einen Hang hochfuhr. Der Smart kippte nach links um. Die Frau blieb unverletzt. Am Smart ...

mehr