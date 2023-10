Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Prügel im Wartehäuschen

Nordhausen (ots)

Am 07.10.2023 gegen 00:15 Uhr hielt sich ein 19-jähriger Bursche in Nordhausen / Hallesche Straße in einer Bushaltestelle gegenüber der neuen Feuerwache auf. Plötzlich habe ein schwarzer Pkw angehalten, aus welchem 2 schwarz gekleidete männliche Personen mit Kurzhaarschnitt ausstiegen. Eine dieser Personen sei dann auf den jungen Mann los gegangen und habe diesen sowohl mehrfach gegen den Brustkorb geschlagen als auch gegen die Scheibe der Haltestelle gedrückt. Hierbei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter habe dann gemeinsam mit seinem Begleiter wieder den schwarzen Pkw bestiegen und den Tatort verlassen. Hiernach wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt beim Inspektionsdienst Nordhausen aufgenommen. Etwaige Hinweise aus der Bevölkerung, welche den Sachverhalt erhellen, insbesondere täterbezogene Hinweise, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

