POL-WOB: Länderübergreifende Geschwindigkeitskontrollen RoadPol - 61-Jähriger fährt 82 km/h zu schnell

Helmstedt (ots) - Grasleben, Walbecker Straße/Bahnhofstraße, 19.04.2024, 10:45 Uhr Die Kontrolle über ihr Quad verlor eine 74-Jährige am Vormittag des 19.04.2024. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Fahrzeugführerin die Walbecker Straße in Richtung der Bahnhofstraße in Grasleben. Im Einmündungsbereich verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Quad mit der Folge, dass das Quad zur Seite ...

mehr