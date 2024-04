POL-PDLD: Herxheim bei Landau - Fahrt unter Drogeneinfluss

Impflingen (ots) - In dem Zeitraum von Mittwochabend bis Samstagabend brachen bisher unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in Impflingen ein. Nachdem die unbekannten Täter ins Hausinnere gelangten, stellten sie wohl fest, dass es sich um ein leerstehendes Haus handelt und verließen dies wieder, ohne etwas zu entwenden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Landau per E-Mail an ...

mehr