POL-PDLD: Impflingen - Einbruch in ein leerstehendes Haus

Landau in der Pfalz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter den Zaun eines Unterstands für Gasflaschen bei einer Firma Im Justus in Landau auf und entwendeten mehrere Gasflaschen. Der Gesamtschaden dürfte etwa 6.000 Euro betragen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter ...

