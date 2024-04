Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer volltrunken unterwegs (31.03.2024)

Donaueschingen (ots)

Einen deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden 73-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Sonntagmittag, gegen 13:45 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße in Donaueschingen aus dem Verkehr gezogen. Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer fiel zuvor ein Subaru auf, dessen Fahrer zwischen Hüfingen und Donaueschingen deutliche Schlangenlinien fuhr, hierbei mehrfach auf die Gegenfahrbahn kam und insgesamt zwei Verkehrsinseln überfuhr. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder einem Schaden an den Verkehrsinseln kam es glücklicherweise nicht. Der Subaru-Fahrer konnte sodann durch den aufmerksamen Zeugen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife angehalten werden. Bei der sich anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 73-Jährige erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Er war alkoholbedingt nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest ordnungsgemäß durchzuführen. Der Mann musste in der Folge bei einem Arzt eine Blutprobe abgeben und war neben seinem Autoschlüssel auch den Führerschein los. Gegen ihn ermittelt nun das Polizeirevier Donaueschingen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell