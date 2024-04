Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf (31.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Villingen zu einer gefährlichen Körperverletzung am Sonntagmorgen in der Altstadt in Villingen. Gegen 08:05 Uhr wurde gegenüber des Bahnhofs im Einmündungsbereich der Brigachstraße zur Paradiesgasse eine Frau von einem unbekannten Mann belästigt. Der 24-jährige Geschädigte kam der unbekannten Frau zur Hilfe, woraufhin der Mann ihn sofort am Arm sowie am Hals griff und bedrohte. Im selben Moment fügte der Beschuldigte dem 24-Jährigen vermutlich mit einem kleinen Messer eine Stichwunde am Hals zu. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde auf Grund seiner Verletzung durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Der Beschuldigte konnte wie folgt beschrieben werden: 185 cm groß, kräftig, dunkler Teint, kurze schwarze Haare, schwarzer Vollbart, bekleidet mit einer dunkelgrünen Winterjacke und einer Bluejeans. Zeugen der Tat, insbesondere die bislang unbekannte belästigte Frau, werden gebeten sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell