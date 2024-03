POL-KN: Tuttlingen/ Kreis Tuttlingen) Schlägerei Jet Tankstelle Tuttlingen (29.03.2024)

Konstanz (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am frühen Samstagabend in der Straße "Am Hirschen" in Schiltach. Vermutlich nicht vollständig erloschene Aschereste hatten Sägespäne und Holzreste entzündet, was in der Folge zu einem Brand in dem Kellerabteil führte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehren Schiltach, Wolfach, Schenkenzell und Schramberg waren unter der ...

