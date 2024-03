Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Landkreis Rottweil) Diebstahl von Wohnwagen (30.03.2024)

Konstanz (ots)

Am Samstagmorgen in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 07:50 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Firmenparkplatz eines Betriebsgeländes in der Albert-Moser-Straße in Sulgen. Hier entwendeten sie den dort abgestellten, hochwertigen Wohnwagen der Marke Tabbert mit Rottweiler Kennzeichen. Zudem zerstach sie bei einem nahestehenden PKW den rechten, hinteren Fahrzeugreifen. Anschließend entfernten sich der oder die Täter von der Örtlichkeit. Die Polizei bitte Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell