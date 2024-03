Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen - Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer nach Hinweis gestellt - Zeugensuche (28.03.2024)

Am Abend des Gründonnerstags gegen 20.40 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer die Fahrweise eines Dacia mit FN-Kennzeichen auf. Auf der L 220 zwischen Langenrain und Liggeringen fuhr dieser in Schlangenlinie. Nach der Durchfahrt von Liggeringen ging es über den Dettelbach in Richtung Bodman. Die Fahrweise in diesem teilweise kurvigen Streckenabschnitt war weiterhin auffällig. Die mittlerweile alarmierte Polizei konnte schlussendlich den Pkw in Bodman am Ortsende in Richtung Ludwigshafen kontrolliert werden. Hier konnte eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, was zum Entzug des Führerscheins führte, nachdem eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Dacia Unfallspuren aufwies und diese bislang keiner Unfallstelle zugeordnet werden können, bittet die Polizei um Hinweise. Es ist weiterhin auch möglich, dass weitere Verkehrsteilnehmer durch die gefährliche Fahrweise im Bereich Bodanrück gefährdet wurden. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Stockach unter Telefon 07771/9391-0 zu melden.

