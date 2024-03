POL-ESW: Fahrzeug mit Baum kollidiert - Fahrer schwer verletzt

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Trickdiebstahl Am gestrigen Mittwoch kam es zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr in einem Blumengeschäft in der Eschweger Marktstraße zu einem Trickdiebstahl. Die Täterin begab sich in das Geschäft und gab dort an, diverse Verkaufsgestände erwerben zu wollen. Hierdurch beschäftigte sie alle Mitarbeitenden und ergriff die Gelegenheit, in der Mitarbeiterküche drei Portemonnaies mit ...

