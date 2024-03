Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrolle am Zebrastreifen Leutesdorf - Zeugen gesucht!

Neuwied (ots)

Am 06.03.2024 führten Beamte der PI Neuwied zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr eine Verkehrskontrolle am Zebrastreifen auf der B42, Höhe Tankstelle, in Leutesdorf durch. Hierbei wurde unter anderem ein ziviles Einsatzfahrzeug verwendet. Gegen 07.50 Uhr traten zwei Frauen mit Nordic Walking Stöcken aus Richtung Rhein kommend an den Fußgängerüberweg. Ein vom Tankstellengelände kommender Sprinter missachtete jedoch den Vorrang der Frauen und ließ diese nicht die Fahrbahn überqueren. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Fahrer sich völlig uneinsichtig. Er wird sich neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren zusätzlich noch einem Strafverfahren stellen müssen, da er bei verlassen der Kontrollstelle eine abfällige Handbewegung in Richtung der Beamten machte. Die Polizei bittet nun die beiden Frauen, aber auch eventuelle weitere Zeugen, sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell