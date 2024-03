Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Drogen am Steuer

Am 05.03.2024, gegen 09:00 Uhr geriet eine 26jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen. Im Rahmen einer Verkehrkontrolle ergaben sich bei der verantwortlichen Fahrzeugführerin Hinweise auf eine betäubungsmittelbedingte Beinträchtigung. Entsprechende Tests erhärteten den Verdacht, dass die 26jährige verschiedene Betäubungsmittel konsumiert hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnte noch eine geringe Mengen an Marihuana augefunden werden. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Vorfahrtsunfall mit Personenschaden

Am 05.03.2024, gegen 13:00 Uhr kam es an der Einmündung Irlicher Straße / Büng zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 87jähriger missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt eines 58 Jährigen Fahrzeugführers, so dass es zum Zusammmnstoß beider Fahrzeuge kam. Hierbei enstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden mit einem Schadenswert von ca. 15000EUR. Weiterhin wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

