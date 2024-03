Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beleidigung im Straßenverkehr

St.-Katharinen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu einer Begegnung zweier Verkehrsteilnehmer in der Linzer Straße. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Hausen und eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus St.-Katharinen gerieten in Streit über das Vorfahrtsrecht des jeweils anderen. Im Laufe der Debatte soll der Mann die Frau beleidigt haben, was sie bei der Polizei anzeigte.

