POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Aufbruch von Zigarettenautomaten +++

Zeugenaufruf nach Aufbruch von Zigarettenautomaten

In der vergangenen Nacht und am Sonntag wurden zwei Zigarettenautomaten in Oldenburg aufgebrochen, die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Am 14. Januar 2024 wurde die Polizei gegen 5:00 Uhr zu einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Dwaschweg geschickt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Automat vermutlich mit einem bisher unbekannten Sprengkörper gewaltsam geöffnet wurde. Durch einen Zeugen konnte noch ein flüchtender Radfahrer beobachtet werden.

Zu einem weiteren, vermutlich ebenfalls aufgesprengtem, Zigarettenautomaten wurden die Beamten heute Morgen um 3:20 Uhr geschickt. Der Automat in der Brandenburger Straße wies ebenfalls Beschädigungen auf, ein Täter konnte nicht mehr angetroffen werden.

Angaben zu dem möglichem Diebesgut können bisher nicht gemacht werden. Die Polizei ist auf der Suche nach möglichen Zeugen der Tat. Diese können sich unter der Rufnummer 0441-7904115 melden.

