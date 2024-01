Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Schleichfahrt der Landwirte auf der A28 +++

Oldenburg (ots)

Nachdem es am vergangenem Montag zu einer sogenannten Schleichfahrt von etwa 20 Traktoren auf der Autobahn 28 gekommen ist, sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte der Fahrt.

Am Montag, den 08. Januar 2024, kam es auch im Bereich der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland zu mehreren Protestaktionen von Landwirten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung (die PD Oldenburg berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62353/5687321)

Die Oldenburger Polizei beschäftigt insbesondere ein Vorfall, der sich etwa zwischen 9 Uhr und 10 Uhr auf der Bundesautobahn 28 ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge nutzten etwa 20 Traktoren eine Auffahrt im Bereich Leer und fuhren als Konvoi in Richtung Oldenburg. Hierbei fuhren die Traktoren teilweise mit Schrittgeschwindigkeit und konnten erst im Bereich der AS Apen - Remels durch die Autobahnpolizei aufgenommen und abgesichert werden. Schließlich konnte der Konvoi an der Anschlussstelle Westerstede abgeleitet und einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen die Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr bzw. einer Nötigung eingeleitet.

Hierzu sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer, die durch die Schleichfahrt gefährdet oder behindert wurden. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden. (36376)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell