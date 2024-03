Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.03.24

Eschwege (ots)

Wildunfall

Um 23:05 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 25-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard die L 3403 zwischen Reichensachsen und Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Diebstahl einer Handtasche

Am 20.03.24, um 21:30 Uhr wurde einer 20-Jährigen aus Waldkappel die Handtasche aus dem verschlossenen Pkw entwendet. Die Tat ereignete sich auf dem Kundenparkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege. In der Handtasche befanden sich unter anderem auch die Geldbörse, persönliche Dokumente und eine Sonnenbrille von "Guess". Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines iPhone

Um 16:00 wurde am gestrigen Donnerstag ein "iphone 12 Blue" im Wert von 560 EUR entwendet. Die Geschädigte hatte dieses auf dem Geldausgabeautomaten der Sparkasse in der Bahnhofstraße in Wanfried abgelegt und dort vergessen. Hinweise nimmt die Polizei Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung

Wie durch die Stadt Eschwege schriftlich angezeigt wurde, kam es auf dem Rad-Fußweg zwischen Werra und Werratalsee (Schwebdaer Weg) und der dortigen Regenschutzhütte zu mehreren Sachbeschädigungen. Konkret wurde eine Sitzgruppe aus Holzbänken und Holztisch durch Feuer und die in der Nähe stehende Schutzhütte durch Graffiti beschmiert und beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Die Tat wurde bereits Ende Februar 2024 festgestellt. Hinweise: 05651/9250.

