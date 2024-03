Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Erster Ermittlungserfolg nach Firmeneinbrüchen in Nendingen

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Anfang Februar 2024 ist es über das Wochenende 02. bis 04.02. zu insgesamt vier vollendeten Einbrüchen und einem versuchten Einbruch in Firmen in der Sattlerstraße im Gewerbegebiet Nendingen gekommen. Hierbei wurden vorwiegend Handys, Notebooks und Ipads aber unter anderem auch Bargeld im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro gestohlen. Mittlerweile konnten Beamte des Polizeireviers Tuttlingen zwei verdächtige Männer ermitteln, einen 27-jährigen Mann aus Tuttlingen und einen 25-Jährigen aus Trossingen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen dürften. Bei einem der Männer konnte eines der gestohlenen Ipads sichergestellt werden. Gegen die beiden Männer wurde über die Staatsanwaltschaft Rottweil ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen auch zum Verbleib des übrigen Diebesgutes dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell