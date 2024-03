Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Radfahrerin durch Eierwurf verletzt (30.03.2024)

Konstanz (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gg. 02.00 Uhr, fuhr eine 27-jährige Radfahrerin auf dem Radweg in der Konzilstraße in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe Stadttheater wurde sie von einem rohen Ei an der Stirn getroffen. Hierbei zog sie sich ein Hämatom zu. Durch einen Zeugen konnten 2 männliche Personen beobachtet werden, die auf dem Fußweg vom Stadtgarten kommend Eier in Richtung Konzilstraße warfen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten diese nicht mehr angetroffen werden. Gegen die unbekannten Eierwerfer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden männlichen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung zu setzen (Tel. 07531 995-2222).

