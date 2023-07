POL-OG: Lahr - Jugendliche Rollerdiebe festgenommen

Offenburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin über Notruf einen Brand auf einer Brücke im Zwingerpark in Offenburg. Die Zeugin will in diesem Zusammenhang eine Personengruppe die etwas anzündete gesehen und zuvor einen lauten Knall gehört haben. Beim Eintreffen der Streife des Polizeireviers Offenburg stand ein Motorroller auf der Brücke im Vollbrand. Vor Ort ergaben sich ...

