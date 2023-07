Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rollerbrand im Zwingerpark

Offenburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin über Notruf einen Brand auf einer Brücke im Zwingerpark in Offenburg. Die Zeugin will in diesem Zusammenhang eine Personengruppe die etwas anzündete gesehen und zuvor einen lauten Knall gehört haben. Beim Eintreffen der Streife des Polizeireviers Offenburg stand ein Motorroller auf der Brücke im Vollbrand. Vor Ort ergaben sich Hinweis auf zwei männliche Personen, die den Brandort in Richtung Freiburger Straße verlassen hatten. Nach kurzer Fahndung wurde ein 40-Jähriger und ein Jugendlicher angetroffen. Ihren Angaben zu Folge hatten sie den Roller von einem Freund und wollten den Roller starten. Dabei soll es eine Knall gegeben haben und das Fahrzeug fing sofort an zu brennen. Ohne den Notruf zu wählen ließen sie den brennenden Roller auf der Brücke zurück. Die alarmierte Feuerwehr Offenburg konnte den Fahrzeugbrand zeitnah löschen. Die Ermittlungen zum genauen Geschehen und möglicherweise vorliegender Straftaten dauern an. /vo

