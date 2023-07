Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Uneinsichtig und gewalttätig

Bietigheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellte eine Streife des Polizeireviers Rastatt auf dem Dorfplatz in Bietigheim mehrere Personen fest, die dem Anschein nach lautstark miteinander stritten. Da die Männer nicht unerheblich alkoholisiert waren, gestaltete sich die Sachverhaltsklärung schwierig. Weil ein 39-jähriger Beteiligter keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde die Identität an seiner Wohnanschrift überprüft. Etwa 10 Minuten später konnten die Beamten feststellen, wie dieser Mann versuchte mit seinem am Dorfplatz abgestelltem Pkw wegzufahren. Daraufhin wurde der Kfz-Schlüssel zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt polizeirechtlich beschlagnahmt. Da sich der Betroffene weiterhin uneinsichtig zeigte und die Beamten mehrfach beleidigte, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Bis er in die Gewahrsamseinrichtungen verbracht werden konnte, versuchte er mehrmals nach den Beamten zu treten und zu beißen. Neben einer Rechnung für Transport und Gewahrsam, werden Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgelegt. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell