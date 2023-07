Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Am Mittwochabend kam es an der Kreuzung zwischen der Franz-Conrad-Straße und der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 21.30 Uhr soll ein 31-jähriger BMW-Fahrer beim Einfahren in die Eisenbahnstraße einen vorfahrtsberechtigten Roller-Fahrer übersehen haben und daraufhin mit ihm kollidiert sein. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und noch vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. /ja

