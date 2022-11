POL-MG: Diebe stehlen Wohnmobil

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwoch, 9. November, um 9.40 Uhr in einem Geschäft an der Hindenburgstraße in der Nähe der Kreuzung Bismarckstraße in schamverletzender Weise anwesenden Kunden und Mitarbeitern gezeigt. Der Unbekannte öffnete auf der Verkaufsfläche seine Hose und fasste sich an sein Geschlechtsteil. Er soll Mitte Zwanzig und 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Laut Zeugen sieht ...

