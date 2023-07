Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Reichental - Einbruch in Jugendhaus, Zeugen gesucht

Gernsbach, Reichental (ots)

Zu einem Einbruch in ein Jugendhaus kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Auwiesenstraße beim Festplatz Reichental. Bislang unbekannte Personen hebelten gewaltsam die Holztür des Hauses auf und entwendeten eine Geldkassette. Weiterhin verschafften sich die nächtlichen Besucher im Zeitraum von Dienstagabend 22 Uhr bis zum Mittwochmorgen gegen 8 Uhr unerlaubten Zutritt zu einem gegenüber des Jugendhauses abgestellten Bauwagen eines Vereins. Aus dem Bauwagen wurde ein Tablet entwendet. Insgesamt liegt das entwendete Diebesgut bei einer Höhe von rund 400 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeipostens Gernsbach unter der Rufnummer 07222 3663 gebeten.

/se

