POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Schwerer Raub aus einer Wohnung: Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots) - In der Nacht auf Dienstag, zwischen 21:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde in Horb ein Bauwagen in der Käppelestraße aufgebrochen und daraus Bargeld im unteren dreistelligen Bereich geklaut. Ein weiterer Aufbruch eines Bauwagens zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag wurde im Ortsteil Dettingen verübt. Hier entwendeten der oder die Täter, zwischen ...

