Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefährlich überholt - Führerschein sichergestellt

Zülpich (ots)

Vor den Augen der Polizei hat am Freitag (05.08.2022) eine 24-Jährige aus Koblenz ein gefährliches Überholmanöver durchgeführt; am Ende musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Gegen 19.10 Uhr fuhr ein Streifenwagen der Polizeiwache Euskirchen in Zülpich auf der L 264 in Richtung Euskirchen. Vor den Beamten befand sich die 24-Jährige in Ihrem Pkw. An einer unübersichtlichen Stelle setzte die Koblenzerin trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 24-Jährige mit zwei Promille merklich alkoholisiert war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell