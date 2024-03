Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Renitente Ladendiebe im Fluchtfahrzeug gestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei Gotha eine Mitteilung über eine lautstarke Streitigkeit zwischen Kunden eines Drogeriemarktes und einem Ladendetektiv. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, waren die Kunden bereits geflüchtet. Es stellte sich heraus, dass der Ladedetektiv die Beiden beim Diebstahl von Parfüm erwischt hatte. Nach der Rückgabe des Parfüms kam es zur Rangelei, in deren Folge das Pärchen mit einem PKW flüchtete. Das Fahrzeug konnte durch die Beamten wenig später in Gotha-West gestoppt werden. Da sowohl die 24-Jährige als auch ihr 27-jähriger Lebensgefährte das Fahrzeug abwechselnd führten, wurden beide auf Fahrtauglichkeit getestet. Beide standen unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 27-Jährige war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beiden erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Ladendiebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln. (rd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell