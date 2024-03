LPI-GTH: Diebstahl aus Büro- Zeugensuche

Seebach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 54-jähriger Fahrradfahrer befuhr in den späten Stunden des gestrigen Abends die Hauptstraße in Richtung Schmerbach. Offenbar übersah der Mann dabei einen geparkten Pkw, kollidierte mit diesem und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der 54-Jährige und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

