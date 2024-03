Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Diebe unterwegs

Vergangene Woche stahlen Unbekannte in Uhingen einen Wohnwagen.

Ulm (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Samstag stand der Wohnwagen in der Bleichereistraße. Unbekannte stahlen den Dethleffs Caravan in Abwesenheit des 29-Jährigen Eigentümers. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor. An dem Wohnwagen war das Kennzeichen GP-Y 602 angebracht.

