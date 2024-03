Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Pedelec Fahrer schwer verletzt - Schwere Verletzungen zog sich am Samstagvormittag in Haslach ein Pedelec Fahrer bei einem Unfall zu.

Ulm

Gegen 10:40 Uhr befuhr der 41-jährige Unfallverursacher mit seinem Citroen Berlingo die Haslachstraße in Richtung Einmündung K 7577. Dort übersah er den 77-jährigen Pedelec Fahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der 77-Jährige wurde frontal erfasst und prallte mit dem Körper gegen die Windschutzscheibe. Mit seinem behelmten Kopf prallte er gegen die A-Säule des Berlingos. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Weder der Citroen noch das Pedelec waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Der 41-jährige Verursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

