Polizei Düren

POL-DN: Nicht in die Falle getappt

Düren (ots)

Weil er besonders aufmerksam war, konnte ein 52-Jähriger vermutlich einen Diebstahl verhindern.

Der Mann aus Nörvenich hatte am Montagvormittag (21.08.2023), gegen 11:00 Uhr, in einer Bankfiliale in der Dürener Innenstadt Geld von seinem Konto abgehoben. Anschließend ging er in die Tiefgarage in der Zehnthofstraße wo er zuvor sein Auto geparkt hatte. Als er bereits in seinem Fahrzeug saß, bemerkte er eine Frau die sich im Bereich des rechten Hinterreifens aufhielt. Um nachzusehen, was die Frau dort machte, stieg der 52-Jährige aus. Im selben Moment wurde er von einem ihm unbekannten Mann darauf angesprochen, dass sein hinterer rechter Reifen beschädigt sei. Da der Mann aus Nörvenich zuvor von genau dieser Vorgehensweise bei Trickdiebstählen gehört hatte, stieg er wieder in seinen Pkw und fuhr los. Hierbei konnte er beobachten, wie die Frau sowie der Unbekannte der ihn zuvor angesprochen hatte und eine weitere männliche Person zu Fuß in Richtung der Ausfahrt liefen. Dies beobachtete auch ein 58-Jähriger Zeuge aus Düren. Er erwischte die Frau und hielt sie bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei fest. Im rechten Hinterreifen des Pkw des 52-jährigen Geschädigten steckte ein Metallstab, die Luft war vollständig entwichen. Die Frau wurde zur Feststellung der Identität zur Polizeiwache gebracht. Die beiden unbekannten Männer konnten von dem Geschädigten und dem Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- 25-30 Jahre alt - Dunkle Haare - Mexikanischer Phänotyp

Zeugen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden Männer geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

