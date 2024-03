Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkener flüchtet nach Unfall - Betrunken hat am Samstagmittag ein 49-Jähriger auf der B30 bei Laupheim einen Unfall verursacht. Danach flüchtete er.

Gegen 12:00 Uhr befuhr der Mann mit seinem VW Golf die B30 von Laupheim-Süd in Fahrtrichtung Ulm. Auf dieser Strecke geriet er zunächst auf den Seitenstreifen, wo zu diesem Zeitpunkt ein ordnungsgemäß abgesichertes Pannenfahrzeug eines 59-Jährigen stand. Der 49-Jährige versuchte, nach links auszuweichen, krachte jedoch in das Heck des liegengebliebenen VW Passat. Dadurch wurde er quer über die Fahrbahn abgewiesen und prallte in die Mittelleitplanke. Auf dem Ausfädelungsstreifen Laupheim-Mitte kam der Golf dann zum Stehen. Der 49-Jährige flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung trafen ihn Beamte des Polizeireviers Laupheim an. Er roch deutlich nach Alkohol, verweigerte jedoch jegliche Kooperation. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet, seinen Führerschein behielten die Polizisten. Glücklicherweise hatte der Fahrer des Pannenfahrzeuges alles richtig gemacht und sich außerhalb seines Fahrzeuges befunden. Er kam durch den Aufprall dennoch zu Fall, verletzte sich aber nur leicht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Laupheim nahm den Unfall auf.

