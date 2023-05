Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Apotheken-Einkauf bestohlen

Hemer (ots)

Eine 82-jährige Hemeranerin wurde am Montagmorgen möglicherweise nach dem Einkauf in einer Apotheke an der Elsa-Brandström-Straße bestohlen. Sie bezahlte dort gegen 10.30 Uhr, steckte ihr Portemonnaie wieder weg und fuhr nach Hause. Dort bemerkte sie den Verlust ihrer Geldbörse, ließ die darin steckende Bankkarte sperren und erstattete am Abend Anzeige bei der Polizei. (cris)

