Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Schnaitheim - Polizisten verletzt

Sanitäter beleidigt - Eskaliert ist in der Nacht auf Sonntag ein 42-Jähriger in Schnaitheim.

Ulm (ots)

Gegen 03:40 Uhr befanden sich Beamte des Polizeireviers Heidenheim zusammen mit Sanitätern im Fischerweg in Schnaitheim bei einem Einsatz wegen einer betrunkenen Person. Ohne damit etwas zu tun zu haben störte der 42-Jährige diese Maßnahmen und beleidigte die Sanitäter. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nicht nachkam. Aus diesem Grund führten die Polizisten den Mann von der Örtlichkeit weg. Der 42-Jährige wehrte sich dagegen und griff nach den Beamten. Er wurde deshalb am Boden fixiert. Dabei gelang es ihm, einen Beamten ins Bein und in den Arm zu beißen. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzt. Der Aggressor wurde in Gewahrsam genommen und kam in die Zelle. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Betäubungsmittel und Medikamente. Zudem stand er unter Alkohol.

