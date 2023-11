Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Drei Festnahmen am Wochenende in Pomellen- alle konnten bezahlen

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Am Samstag, gegen 01:30 Uhr, wurde eine 43- jährige polnische Staatsangehörige angehalten und kontrolliert. Die STA Gera suchte die Frau wegen Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz. Sie hatte eine Geldstrafe i. H. v. 60,- EUR sowie Verfahrenskosten i. H. v. 41,50 EUR zu zahlen. Ersatzweise waren drei Tage Haft zu vollstrecken.

Gegen 11:40 Uhr wurde ein 41- jähriger Pole als Beifahrer in einem PKW festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Neubrandenburg wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er hatte 360,00 EUR Geldstrafe und der Verfahrenskosten i. H. v. 75,00 EUR zu zahlen. Die Ersatzfreiheitsstrafe war auf 18 Tage festgesetzt.

Die höchste Strafe hatte am Sonntag ein 40 -jähriger polnischer Staatsangehöriger zu zahlen. Er war gegen 08:00 Uhr als Mitreisender in einem PKW mit polnischer Zulassung festgestellt worden. Der Mann wurde durch die STA Amberg wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht. Geldstrafe: 3000,00 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 70,00 Euro. Auch er konnte die geforderten Geldsummen aufbringen und damit 75 Tage Ersatzhaft abwenden.

