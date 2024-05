Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ebenfalls nach Verkehrsunfall geflüchtet

Gerolstein (ots)

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagnachmittag, 10.05.2024, im Bereich der Brunnenstraße in Gerolstein. Hier hatte zuvor eine Fahrzeugführerin ihren PKW auf einem Parkplatz an der Kyll abgestellt. Als sie wenig später zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Sachschaden im Bereich des Fahrzeughecks fest. Anhand der Feststellungen vor Ort, dürften die Beschädigungen beim Ausparken durch einen anderen Verkehrsteilnehmer verursacht worden sein.

Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel.: 06592/9626-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell