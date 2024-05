POL-EL: Lingen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots) - Am 04.05.24 kam es in der Rebhuhnstraße zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täter entfernten einen Gullideckel aus der Fahrbahn. Gegen 04:05 Uhr fuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Opel Corsa durch das dadurch entstandene Loch. Am Pkw entstand jedoch kein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer 05925 - 998960 ...

